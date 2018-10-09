KPSS soru ve cevapları ÖSYM AİS giriş ekranında!

Geçen hafta milyonlarca kişi 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına girdi. Sınavla birlikte en çok gündem olan konuysa 'KPSS soru ve cevapları'ydı. ÖSYM bugün saat 15.45'te çok kritik bir duyuru geçerek soru ve cevapları yayınladı. İşte ÖSYM'nin geçtiği soru ve cevaplar...

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim'in 2018 ayağı 7 Ekim Pazar günü gerçekleşti. 2 saat 10 dakika süren sınav saat 12.25'te son buldu. Milyonlarca aday iki gün boyunca "KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunu sorarken ÖSYM bu heyecanlı bekleyişe son vererek KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarını saat 15.45'te yayınladı. Adaylar soru ve cevapların yalnızca yüzde 10'una erişebilecek.

ÖSYM'DEN SORU VE CEVAPLARA İLİŞKİN DUYURU

"7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade veren içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Ortaöğretim sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

GENEL YETENEK: 10. ve 57. Sorular

GENEL KÜLTÜR: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte bu sefer en önemli konu sonuçlar olacak. Adaylar şimdiden "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sormaya başladı bile... ÖSYM'nin geçtiği sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların Ağırlıklı Standart Puanları (ASP) kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır. Puan hesaplama işlemini aşağıdaki tabloya göre yapabilirsiniz;

﻿﻿B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NE ZAMAN ALINACAK?

B Grubu kadrolar için atama dönemi, KPSS'nin Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak. Yerleştirme dönemi, kılavuzun açıklanmasının ardından başlayacak.