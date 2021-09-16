KPSS P1 puanını öğrenen memur adayları, bu puan türü ile alım yapan kurumları araştırmaya başladı. 4 yıllık lisans mezunu adayların aldığı KPSS P1 puan türü için, KPSS’de genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına katılmış olmaları gerekiyor. Peki, KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı ile nereler tercih edilebilir? İşte ayrıntılar…

KPSS P1 NEDİR?

P1 puan türü, KPSS sonucunda elde edilen puan türlerinden biridir. P1 puan türü 4 yıllık lisans mezunlarını ilgilendirir.

P1; Genel Yetenek- Genel Kültür testi dikkate alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 etkilidir.

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P1 Puan Hesaplama şu şekilde yapılır;

Genel Yetenek neti x 0.7

Genel Kültür neti x 0.3

+ 40= KPSS P1 puanı.

Örnek olarak; 50 Genel Yetenek, 40 Genel Kültür neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR