KPSS P3 puanıyla alım yapan kurumlar, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Lisans B grubu atamasında kullanılan P3 puan türü sonucuna göre, adaylar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi pek çok kuruma tercih yapabiliyor. İşte KPSS P3 puanıyla alım yapan kurumlar ve KPSS P3 puan hesaplaması…

KPSS P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü

Türk Silahlı Kuvvetleri

Devlet Demir Yolları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler

Devlet Su İşleri

KPSS P3 PUANI NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahiptir ve Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılmaktadır.

KPSS P3 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; yüzde 50

Genel Kültür; yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için "çift" yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.