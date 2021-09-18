KPSS şartı yok! 118 personel alınacak

Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak ve işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 118 personel alımı ilanına ilişkin detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ ALANLARDA?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi alımı yapacak. Tarım hizmetleri, sıhhi tesisat, iklimlendirme, temizlik ve inşaat gibi çeşitli alanlardaki pozisyonlar için adaylar başvurularını online ortamda gerçekleştirecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanına başvurular, 20-24 Eylül tarihleri arasında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Bununla birlikte, her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde alınacak işçilerin işe alım sürecinde, sınav olmayacak ve adaylar, Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da noter huzurunda, Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı kura sonuçları ise Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde kamuoyu ile paylaşılacak ve adayların adresine, herhangi bir yazılı sonuç gönderilmeyecek.