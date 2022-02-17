KPSS şartı yok! Adalet Bakanlığı 550 kişi alacak
Adalet Bakanlığı 5-9’uncu dereceli kadrolara 550 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alacak.
17 Şubat 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Açıktan ve naklen yapılacak alımlar için KPSS şartı bulunmuyor. Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek.
Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacak.
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