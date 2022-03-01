Ofis personelinden zabıtaya, hizmetliden psikolağa kadar yüzlerce farklı alanda açılan kadrolar için müracaatlar başladı bile. Bunun dışında yeni açılan ilanları da Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan.ailevecalisma.gov.tr’ üzerinden takip etmek mümkün.

TÜRKİYE’NIN HER İLİNDE

Kamudaki personel alımlarına yönelik ilanlar incelendiğinde belediyelere bakanlıklara kadar birçok kurumun personel aradığı görülüyor. Türkiye’nin her ilini kapsayan ilanlar arasında üniversitelerin alımları da dikkat çekiyor. Üniversitelerde akademik personel dışında güvenlikten temizlik görevlisine kadar farklı alanlarda ilan bulunuyor. Peki hangi kadroda, ne kadar açık var?

İşte ilanlar ve son başvuru tarihleri...

ADALET BAKANLIĞI’NDAN 12 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, “12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de (bugün) başlıyor. Adalet Bakanlığı’nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

İşte bakanlığın sağladığı istihdam ilanının detayları...