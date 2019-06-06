KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurularu geçen ay sona erdi. Simdi sınav için gün sayılıyor. Bunun yanında adayların en çok araştırdığı konu ise sınav giriş belgeleri... Peki ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.