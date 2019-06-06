KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek. Peki, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurularu geçen ay sona erdi. Simdi sınav için gün sayılıyor. Bunun yanında adayların en çok araştırdığı konu ise sınav giriş belgeleri... Peki ne zaman açıklanacak?
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?
KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.