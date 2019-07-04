KPSS sınav giriş belgesi açıklandı! Sınav yerleri belli oldu...

2019 yılının ilk KPSS sınavına 10 gün kaldı. Sınav günü yavaş yavaş yaklaşırken sınav giriş belgesi için beklentiler de iyice artmıştı.. Sınav yerlerinin bugün belli olacağı düşünülüyordu.... Sınava girecekler yoğun bir şekilde "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusunu yöneltirken bugün müjdeli haber geldi.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den az önce bir duyuru geldi ve Kurum "14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir." diye belirtti.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLAR NE ZAMAN?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek.

Tüm bu sınavların sonuç tarihi ise 29 Ağustos 2019...