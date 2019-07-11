Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2019 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS ile ilgili merak edilenler…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 20-21 Temmuz'da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi oturumları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-KPSS lisans düzeyi alan bilgisi 1, 2, ve 3. oturum sınava giriş belgeleri açıklandı.

20 Temmuz'da yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 21 Temmuz'da uygulanacak KPSS alan bilgisi sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylara, 20 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu ve 21 Temmuz'daki 3. oturum için saat 10.00'dan sonra, 20 Temmuz'daki 2. oturum için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.