KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans başvuruları 3 Mayıs - 15 Mayıs tarihlerinde yapıldı. 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 29 Ağustos'ta belli olacak.

Yalnız şu an en önemli konu sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.