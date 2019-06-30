Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/Lisans) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek-genel kültür) 14 Temmuz'da, A Grubu ve Öğretmenli Alan Bilgisi testler 20-21 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Sınavın gerçekleşmesine çok az bir süre kala sınav giriş belgeleri gündemde... Peki sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.