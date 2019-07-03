KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ne zaman yayımlanır?

KPSS'nin bu yılki ilk testi yani A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) testi 14 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınava 11 kala sınav giriş belgeleriyle ilgili beklentiler tırmanmış durumda... Peki, Sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek.

Tüm bu sınavların sonuç tarihi ise 29 Ağustos 2019...