Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/Lisans) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek-genel kültür) 14 Temmuz'da, A Grubu ve Öğretmenli Alan Bilgisi testler 20-21 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) testi için 12 gün kalırken her bir sınavın giriş belgeleri heyecanla bekleniyor. İşte sınav giriş yerleri ile ilgili ayrıntılar...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.