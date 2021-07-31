KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı: KPSS 2021 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Şimdi sınava girecek pek çok aday KPSS 2021 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? araştırması yapıyor. İşte, KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı ve diğer ayrıntılar…
31 Temmuz 2021, Cumartesi 13:52 Son Güncelleme:
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Bir kamu kurumunda memur olmak isteyen adayların katıldığı 2021 KPSS sınavı için nefesler tutuldu. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav yerlerinin de bulunduğu KPSS sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyordu. Bilindiği üzere, sınav giriş belgesi olmayan adaylar KPSS’ye alınmıyor. Peki, KPSS 2021 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte, KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav hakkında merak edilen detaylar…
KPSS 2021 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM, tarafından erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren KPSS 2021 sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabilecek.
Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS 2021 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
- Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
- Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 10.15'te başlayacak.
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum cumartesi öğleden sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 14.45'te başlayacak.
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum pazar sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152’te başlayacak.
- ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45'te yapılacak.