Bir kamu kurumunda memur olmak isteyen adayların katıldığı 2021 KPSS sınavı için nefesler tutuldu. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav yerlerinin de bulunduğu KPSS sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyordu. Bilindiği üzere, sınav giriş belgesi olmayan adaylar KPSS’ye alınmıyor. Peki, KPSS 2021 sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte, KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav hakkında merak edilen detaylar…

KPSS 2021 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM, tarafından erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren KPSS 2021 sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?