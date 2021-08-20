KPSS sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Devlet memuru olabilmenin önünü açan KPSS sınav sonuçlarına dair merak edilenler…

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde yer aldı.

Kamu Peroneli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos tarihinde,

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos tarihinde 2. gün oturumları 8 Ağustos tarihinde,

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti.

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2021 KPSS sınav kapsamında olan A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav sonuçlarını adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde KPSS puanları ve adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak.