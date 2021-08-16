KPSS sonuçları için nefesler tutuldu, ÖSYM tarafından verilen tarih geldi. Devlet memuru olabilmek için her yıl binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) ilk ayağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta gerçekleşmişti. İşte, 2021 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı ve sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, 2021 KPSS lisans sonuçları 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü açıklanacaktı. Bu nedenle Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

KPSS sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sınava katılan adaylar sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.

KPSS sonuçları sadece dijital ortamda görüntülenebilirken, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS sınav sonuç belgelerinde adayların sınavlardan aldıkları puanların yanı sıra sınavda verdikleri doğru ve yanlış sayıları da görülebilecek.

KPSS SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

NOT: Bağlantı 2021 KPSS lisans sonuçlarının ardından erişime açılacaktır.