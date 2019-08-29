KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2019-KPSS) sonuçları bugün açıklanıyor. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları bugün açıklanıyor.

Adaylar ÖSYM tarafından 2019-KPSS değerlendirme işlemleri tamamlanmasını bekliyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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