KPSS sonuçları devlet memuru hayali kuran milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM Ağustos ayı içerisinde KPSS sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağını duyurmuştu. Günden güne sabırsızlığı artan adaylar ise şu günlerde sık sık KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu? araştırması yapıyor.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, henüz açıklanmadı, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM’nin sitesinden açıklanacak.

2021 KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sonuçları diğer KPSS sonuçları ile birlikte 16 Eylül’de açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından adayların erişimine açılacak.

T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ÖSYM’nin sitesine giren adaylar buradan KPSS sınav sonuçlarını ve testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanlarını öğrenebilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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