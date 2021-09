KPSS sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT ve Alan Bilgisi sınavlarının açıklanma tarihi yer alıyordu. Ancak, ÖSYM’nin düzenledi birçok sınavı belirttiği tarihten önce açıklaması adayların “2021 KPSS sonuçları erken açıklanır mı?” araştırması yapmasına neden oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

2021 KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2021 KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin daha önce birçok sınavı beklenen tarihten önce açıklaması nedeniyle, gözler an be an kurumdan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.

KPSS sonuçlarının erken açıklanması durumunda sonuç sayfasını haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Sınav sonuçları belgesinin üzerinde KPSS puanının yanı sıra adayların sınavda verdikleri doğru ve yanlış cevap sayısı da bulunacak. Bununla birlikte, sınav sonuçları adayların adresine posta ile gönderilmeyecek.

KPSS’de alınan puanlar, sonuçların erişime açılmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Öğretmen adaylarının puanları ise 1 yıl geçerli olacak.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Adayların puanlarının bu atamalara yetişip yetişmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.