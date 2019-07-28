2019 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları sona erdi. Böylelikle bu yılki KPSS lisans sınavları geride kaldı. Geriye KPSS ÖABT soru ve cevapları ile gerçekleşen oturumların sonuçları kaldı. Peki soru ve cevaplar ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ÖABT soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat soru ve cevaplar aksilik olmadığı sürece sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin geçtiği takvime göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.