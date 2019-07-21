Dün KPSS Alan Bilgisi kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ile hukuk, iktisat, maliye oturumları gerçekleşti. Bugünse Bugün ise Alan Bilgisi 2. gün işletme, muhasabe, istatistik testleri çözülecek. Sınavın sona ermesiyle birlikte tüm adaylar soru ve cevaplar ile sonuçlara odaklanacak. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Genellikle soru ve cevaplar son oturumdan 2 gün sonra açıklanıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018-2019 takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı. KPSS (GK-GY, EB, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.