KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve son olarak Alan Bilgisi oturumları sona erdi. Şimdi sırada KPSS ÖABT var. Fakat daha önce KPSS Alan Bilgisi soru ve cevaplarının açıklanması bekleniyor. Adaylar sınavdan bir gün sonra "KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Genellikle soru ve cevaplar son oturumdan 2 gün sonra açıklanıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018-2019 takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı. KPSS (GK-GY, EB, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.