2019 KPSS Lisans sınavları son buldu. Tüm oturumların sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Diğer yandan KPSS ÖABT'nin dün gerçekleşmesinin ardından soru ve cevaplar da merak konusu oldu.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ÖABT soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat soru ve cevaplar aksilik olmadığı sürece sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin geçtiği takvime göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.