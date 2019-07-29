KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 KPSS ÖABT soru ve cevapları ile KPSS sonuçları on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dün son bulan testler sonrası en çok sorulan soru "KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte konuya ilişkin detaylar...
2019 KPSS Lisans sınavları son buldu. Tüm oturumların sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Diğer yandan KPSS ÖABT'nin dün gerçekleşmesinin ardından soru ve cevaplar da merak konusu oldu.
KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS ÖABT soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat soru ve cevaplar aksilik olmadığı sürece sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin geçtiği takvime göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.