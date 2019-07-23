KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Tmmuz'da gerçekleşmiş soru ve cevaplar 16 Temmuz'da açıklanmıştı. KPSS Alan Bilgisi ise 20-21 Temmuz'da yapıldı. Sınavın üzerinden iki gün geçerken soru ve cevaplara ilişkin aramalar sıklaşmış durumda... Her aday şimdi "KPSS soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

KPSS SORU VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasabe, istatistik testlerinin soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den açıklama yapılmadı. Bir önceki oturumların soru ve cevapları 16.45'te açıklanmıştı. Bu testlerin soru ve cevaplarının da öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018-2019 takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı. KPSS (GK-GY, EB, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.