KPSS soru ve cevapları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi oturumları geçen hafta sonu gerçekleşti. Bugün sınavın üzerinden iki gün geçti. Soru ve cevaplar genellikle 2. günde açıklandığı için adaylar sabahtan bu yana "KPSS soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu.

KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

KPSS Alan Bilgisi kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasabe, istatistik testlerinin soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den açıklama yapılmadı. Bir önceki oturumların soru ve cevapları 16.45'te açıklanmıştı. ÖSYM az önce KPSS Alan Bilgisi soru ve cevaplarını yayımladı.

KPSS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS SORU VE CEVAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018-2019 takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı. KPSS (GK-GY, EB, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.