Dün KPSS Alan Bilgisi kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ile hukuk, iktisat, maliye oturumları gerçekleşti. Bugün ise Alan Bilgisi 2. gün işletme, muhasabe, istatistik testleri çözüldü.

İşletme ve muhasabe için adaylara 40 soru sorulurken 50 dakika; istatistik içinse yine 40 soru sorulurken 60 dakikalık bir süre verildi.

3 oturum da sona ererken adaylar şimdi soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağını sorguluyor.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Genellikle soru ve cevaplar son oturumdan 2 gün sonra açıklanıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018-2019 takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı. KPSS (GK-GY, EB, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.