Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Daha önceki deneyimlere göre soru ve cevaplar 2 gün sonra açıklanıyordu. Bu nedenle on binlerin gözü kulağı ÖSYM'deydi. Kurum beklentileri boşa çıkarmadı ve soru ve cevapları yayımladı.

2019-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2019-KPSS Lisans (EĞİTİM BİLİMLERİ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."