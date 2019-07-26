KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih var mı?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih var mı? ​2019 KPSS tercihleri 9-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlerin üzerinden bir hafta geçerken sonuçlar büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Sıkça sorulan soru ise "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...