KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih var mı?
2019 KPSS tercihleri 9-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlerin üzerinden bir hafta geçerken sonuçlar büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Sıkça sorulan soru ise "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...
KPSS tercihleri için 1014 kontenjan verildi. Kamu kurumunda çalışmak isteyen memur adaylarına 10 gün verildi. Son gün 18'iydi. Aradan 8 gün geçerken adaylar "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılmış bir açıklama yok. Daha önceki deneyimlere dayanarak tercih sonuçlarının 10-15 gün içinde açıklandığı görülmektedir. KPSS-2019/1 tercih sonuçlarının bu ay sonunda açıklanması bekleniyor.