ÖSYM KPSS 2021/7 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren yapabilecek. İşte, ÖSYM KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ve KPSS tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler…

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, KPSS tercihleri 21 Ekim Perşembe günü başladı. 26 Ekim 2021 Salı saat 23.59’a kadar devam edecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, belirtilen tarih aralıklarında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile tercihlerini ÖSYM KPSS 2021/7 tercih kılavuzundaki bilgiler rehberliğinde bireysel olarak yapacaklar.

ÖSYM KPSS 2021/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERİCH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, 2021 KPSS tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi. Tercih işlemi yapan ancak tercih ücretini ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.

KPSS 2021/7 TERCİH ÜCRETİ NEREYE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS tercih ücreti hem birçok banka şubesi, ATM ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilirken, aynı zamanda ÖSYM’nin sitesi üzerinden de yapılabilecek. İşte, KPSS tercih ücretinin yatırılabileceği bankalar…

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS yerleştirme ücreti aynı zamanda ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” bölümünden kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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