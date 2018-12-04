KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Sayılı günler kaldı

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavına girenler sabırszlıkla tercihlerin başlamasını beliyor. Mmur adayları her gelişmeyi yakından takip ederken tam tarih konusunda bilgi sahibi olmayanlar, "KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2018/2: Devlet Personel Başkanlığı bazı kurum ve kuruluşlarına 2. yerleştirme tarihi ÖSYM'nin sınav takvimi bölümünde yayınlandı. Takvime göre tercihler, 11 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 20 Aralık 2018 günü gece saatinde son bulacak. KPSS tercih kılavuzunun da tercihlerin başlama tarihiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.

KPSS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapılır. Aday işlemleri sistemine, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra işlem gerçekleştirilebilir.

KPSS 2018/2 tercihi yapacak adaylardan; ortaöğretim mezunlarının KPSSP94, ön lisans mezunlarının KPSSP93 ve lisans mezunlarının da KPSSP3 puanına sahip olması gereklidir.

Sistem üzerinden tercih listesini oluşturan adaylar, tercih ücretini de ödeyerek işlemlerini tamamlayabilirler.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DA KPSS SONUÇLARI İKİ YIL BOYUNCA GEÇERLİ

Öğretmen adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları iki sene geçerli olacak.

Önceki düzenlemede, KPSS sonuçları diğer memur adayları için iki yıl geçerliyken, öğretmen adayları için bir yıldı.

Resmi Gazete’nin 15 Ağustos sayısında yayınlanan düzenlemeye göre öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Kararla, öğretmen adaylarının KPSS sonuçları da iki yıl süreyle geçerli olacak.