KPSS ücretini ödemek isteyen pek çok kişi ödemelerin hangi bankaya ve nasıl yapılacağı konusunda, 2021 KPSS başvurularının son gününde yoğun bir araştırma içine girdi. KPSS ücreti bilindiği üzere her bir oturum için ayrı ayrı yatırılıyor ve aday hangi oturuma katılacaksa ona göre KPSS başvuru ücretini yatırıyor…

2021 KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 90,00 Türk lirası

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 65,00 Türk lirası

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 90,00 Türk lirası

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Ziraat Bankası yalnızca internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Akbank’ın tüm şubeleri, internet ATM ve bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, internet ve ATM bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet ve ATM bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, internet ve ATM bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, şubeler ve internet bankacılığı

ING Bank internet bankacılığı ve tüm şubeleri (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER sekmesinde yer alan “ÖDEMELER” alanından banka kartı ya da kredi kartı ile de yatırılabiliyor.

KPSS ÜCRETİ NASIL YATIRILIYOR?

KPSS sınav ücreti banka şubelerinden yatırılırken adayın banka görevlisine; adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını belirtmeleri gerekiyor. Sınav ücretini banka şubesinden yatıran adayların bankadan ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, eğer bir yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekiyor.

2021 KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular, 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde yapılabilecek. Diğer yandan geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.