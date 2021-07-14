KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih işlemlerini tamamlamış ve 2021 KPSS tercih sonuçlarını beklemeye başlamıştı. ÖSYM’den yapılan açıklamayla yerleştirme sonuçları 14 Temmuz Perşembe sabahında erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak KPSS yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte, KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası…

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “KPSS-2021/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.” denildi.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıkladıktan sonra, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirler.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Lisans, önlisans ve orta öğretim alanlarında yapılan yerleştirmelerde sadece lisans alanında 7 kontenjan boş kaldı. Tercih yapan 70 bin 713 kişiden bin 20'si ilgili kontenjanlara yerleştirildi.

Atamalarda en fazla kontenjan 623 ile lisans alanına ayrılmıştı. Lisans alanındaki atamaya 42 bin 897 kişi başvurdu. Başvuranlar arasından 616'sının atama işlemi gerçekleştirildi, 8 kontenjan ise boş kaldı.