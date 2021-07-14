KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 KPSS yerleştirme sonuçları...
KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı. ÖSYM 2021 KPSS yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler. İşte detaylar...
14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Son dakika: KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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