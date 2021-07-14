Türkiye KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 KPSS yerleştirme sonuçları...

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 KPSS yerleştirme sonuçları...

Türkiye

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 KPSS yerleştirme sonuçları...

KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı. ÖSYM 2021 KPSS yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler. İşte detaylar...

14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Son dakika: KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.


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