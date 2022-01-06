KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu
KPPS yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu. ÖSYM Başkanı, '22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. dedi.
06 Ocak 2022, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ÖSYM Başkanı Aygün: "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
BUNLARI DA OKUYUN