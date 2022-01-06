Türkiye KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

Türkiye

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

KPPS yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu. ÖSYM Başkanı, '22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. dedi.

06 Ocak 2022, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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 ÖSYM Başkanı Aygün: "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."


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