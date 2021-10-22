Adaylarda; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.

BAŞVURU 8 KASIM’DA

Başvurular 8 Kasım’da başlıyor. Gerekli şartları taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından yapılacak başvurular, 21 Kasım saat 23.59’a kadar ‘sinav.diyanet.gov.tr’ adresi üzerinden yapılabilecek. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecek. Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonucunu öğrenme işlemleri adaylar tarafından ‘dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav’ adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.