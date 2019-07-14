KPSS'nin ilk oturumu olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) testi saat 10.15'te gerçekleşti ve 12.25'te sona erdi. Sınav sonrası soru ve cevaplar merak edilmeye başlarken sınavda sorulan "Amerikan armudu denen meyvenin adı nedir?" sorusuna yoğun bir şekilde cevap aranmaya başlandı.

AMERİKAN ARMUDU NEDİR?

Amerikan armudu denen meyve avokadodur.

Avokado, zengin kremalı bir tada sahip armut biçimli bir meyvedir. Yüksek düzeyde iyi yağ içeriği ve son derece düşük kolesterol düzeyi nedeniyle sağlık çevrelerinde dikkat çekmiştir. Daha çok Meksika, Guam ve Orta Amerikaya has bir meyvedir. Avokadonun pek çok çeşidi mevcuttur.