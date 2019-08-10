Kral Havuzu ziyaretçi akınına uğruyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, doğal güzelliğiyle büyülüyor.

İlçedeki Gebizli Mahallesi Kozan mevkisinde şelalelerin zirvesinde yer alan, ormanın içinden patika yoldan yürüyerek ulaşılan Kral Havuzu, turistlerin de gözdesi oldu.

Çam ağaçları arasında, kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu çukurda yer alan doğa harikası havuz, Yukarı Uçansu Şelalesi'nin zirvesinde yer alıyor.

Sıcak havadan ve nemden bunalanlar, merdivenleri dahi zamanla kireç taşından oluşan Kral Havuzu'nun buz gibi suyunda serinliyor. Bazılarının, kayalıkların üzerinden doğal havuza atlaması renkli görüntü oluşturuyor.

70 METRELİK ŞELALE

Antalya ovası, mağara ve şelale manzaralı havuzda yüzen tatilciler, buradan bir süre manzarayı seyrediyor. 70 metreden dökülen şelalenin oluşturduğu 20 metre genişliğindeki Kral Havuzu, turkuaz suyuyla da büyülüyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ FAVORİ MEKANI OLDU

Gezdikleri tarihi ve doğal güzellikleri sosyal medya hesabından paylaşanlar da Kral Havuzu'na ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilciler, bu güzellikleri fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

AA