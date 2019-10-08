Kral Şakir Joker'i yendi

Joker filmi hala çok konuşulmaya ve tüm dünyada hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak Türkiye'de durum biraz farklı. Ülkemizde Joker'in hem çok dişli hem de çok eğlenceli sürpriz bir rakibi var...

08 Ekim 2019, Salı 08:46
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Kral Şakir Joker'i yendi

Geçen cuma gösterime giren çizgi film kahramanı Kral Şakir, Joker filmini gişede geçti. ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ hafta sonunu kapsayan 3 günde, 504 bin seyirci ve 9 milyon lira hasılat topladı. Joaquin Phoenix’in başrolünde oynadığı ‘Joker’ ise 385 bin seyirci ve 7.9 milyon lira hasılata ulaştı. ‘Joker’ ilk hafta sonunda dünya genelinde 234 milyon dolar hasılat yaptı.

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