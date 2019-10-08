Kral Şakir Joker'i yendi Joker filmi hala çok konuşulmaya ve tüm dünyada hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak Türkiye'de durum biraz farklı. Ülkemizde Joker'in hem çok dişli hem de çok eğlenceli sürpriz bir rakibi var...