Kral Şakir Joker'i yendi
Joker filmi hala çok konuşulmaya ve tüm dünyada hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak Türkiye'de durum biraz farklı. Ülkemizde Joker'in hem çok dişli hem de çok eğlenceli sürpriz bir rakibi var...
Geçen cuma gösterime giren çizgi film kahramanı Kral Şakir, Joker filmini gişede geçti. ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ hafta sonunu kapsayan 3 günde, 504 bin seyirci ve 9 milyon lira hasılat topladı. Joaquin Phoenix’in başrolünde oynadığı ‘Joker’ ise 385 bin seyirci ve 7.9 milyon lira hasılata ulaştı. ‘Joker’ ilk hafta sonunda dünya genelinde 234 milyon dolar hasılat yaptı.