Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalında yer alan habere göre, Prens Talal bin Abdulaziz 87 yaşında yaşamını yitirdi.

3 GÜN BOYUNCA TAZİYELERİ KABUL EDECEK

Prens Talal'ın oğlu Abdulaziz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini, 3 gün boyunca taziyelerin kabul edileceğini belirtti.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyetinden istifa ederek dört kardeşiyle birlikte Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu.

Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter bir sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63) geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Biat Heyeti üyelerinden olan diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. Veliaht olması için oy kullandığı Suudi Arabistan basınına yansımıştı.