Kraliçe 2'nci Elizabeth Malta'da bulunan mal varlığını 6 milyon euroya satıyor. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villa, Kraliçe'nin İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yerdi.

Kraliçe, eşi Prens Philip'in Malta'da deniz subayı olarak görev yaptığı 1949-1951 yılları arasında burada yaşamıştı. Villa, daha sonraki yıllarda bakıma muhtaç hale geldi.

KRALİÇE: BURASI BENİM İÇİN HEP ÖZEL KALACAK

Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut" olarak nitelendi.

İlanda, bin 560 metre karelik yüksek tavanlı ve dayanıklı evde, konuk ve hizmetçiler için ayrılmış çok sayıda alan olduğu belirtildi.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip çifti, evliliğinin ilk yıllarında, Kraliçe'nin taç giyme töreninden de önce bu evde konaklamaya başlamıştı.

Kraliçe, ilk olarak Prens Philip'in amcasının kiraladığı bu evde güzel anıları olduğunu daha önce de söylemiş, 2015'te Malta'ya ziyaretinde "Burası benim için hep özel kalacak" demişti. Ancak villa son yıllarda tartışmalara neden oldu.

Yıkık haldeki villanın restore edilerek eski göz alıcı haline getirilmesi çağrısı yapılırken, bazıları Malta hükümetinin evi satın alarak bu sorumluluğu alması gerektiğini, bazıları ise bunun evin sahibi olan Kraliçe'nin kararı olduğunu söylüyor.



