Kraliçe Elizabeth, izolasyondayken de hafif işlerini yapıyor

Covid-19'a yakalanan Britanya Kraliçesi Elizabeth'in hafif olan işlerine döndüğü duyuruldu. BBC'de yer alan habere göre, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Covid-19'u hafif, nezle benzeri semptomlarla geçiriyor. Kraliyet muhabiri Daniela Relph "Windsor Sarayı'nda dikkatli ancak büyük bir alarma gerek duyulmayan bir mod var" dedi. Relph, Kraliçe Elizabeth geçen yıla oranla daha zayıf olduğu için Kraliyet doktorlarının yakın bir takipte olduğunu da ekledi. Kraliçe Elizabeth'in hafif olarak nitelendirilen ancak her gün yaptığı devlet belgelerini okumak gibi işlerine döndüğü belirtildi.

Kraliçe Elizabeth ve en büyük oğlu Prens Charles 10 Şubat'ta görüşmüş, Charles'ın testi iki gün sonra pozitif çıkmıştı. Prens Charles, ikinci kez koronavirüse yakalanırken eşi Camilia ise geçtiğimiz günlerde ilk kez koronavirüse yakalanmıştı.

Nisan ayında 96 yaşına girecek Kraliçe Elizabeth, ilk aşısını ocak 2021'de olmuştu.

TAHTTAKİ 70'İNCİ YILI

İngiltere Kraliçesi Elizabeth geçtiğimiz haftalarda 6 Şubat 1952'de ilk tahta çıkışından bu yana tahttaki 70'inci yılını kutlamıştı. Kraliçe, tahttaki 70'inci yılına özel olarak yayınladığı mesajında İngiliz halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, oğlu Charles'ın kendisinden sonra tahta geçtiğinde aynı şekilde desteklenmesini istediğini söylemişti.



