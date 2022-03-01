Kraliçe Elizabeth koronavirüsü atlattı

Posta.com.tr / İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in koronavirüsü tamamen atlattığı ve hafta sonunu Frogmore’da arkadaşları ve ailesiyle geçirdiği bildirildi. 20 Şubat’ta Covid-19’a yakalandığı açıklanan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, haftasonunu Prens William, Kate Middleton, Prenses Beatrice ve bebeği ile geçirdi. Frogmore’daki kraliyet mülkünde yaşayan Prenses Eugenie ve eşi, Amerika’daki Prens Harry ve Meghan Markle’ı ziyaret ettikleri için ziyarette yer almadılar.

Kraliçe’nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından aile üyeleriyle ilk kez bir araya geldi. Buckingham Sarayı’ndan Kraliçe’nin koronavirüsü atlattığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

20 Şubat’ta Saray’dan yayınlanan bildiride, “Buckingham Sarayı Kraliçe’nin bugünkü Covid testinin pozitif olduğunu doğruladı. Majesteleri hafif grip benzeri semptomlar gösteriyor ancak Windsor’daki küçük görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Tıbbi yardım almaya ve tüm uygun yönergeleri takip etmeye devam edecek” açıklaması yapılmıştı.





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