Kraliçe Elizabeth, 2021 Royal Ascot At Yarışları'na mint rengi kabanı ve şapkası ile çiçek desenli elbisesiyle katıldı. Kraliçe yarışların son gününde etkinliğe katılım gösterdi. Birbirinden şık şapkalarla yarışları izlemeye gelen ziyaretçilerin yanı sıra, Kraliçe'nin de nasıl bir şapka takacağı merak konusuydu. Kraliyet'e yakın kaynaklar Kraliçe'nin en sevdiği renk olan açık maviyi tercih edeceğini söylemişti. Kraliçe mint rengini tercih ederek bu tahmini haklı çıkardı.

Kraliçe, etkinlikler için genellikle blok renkleri tercih ediyor. Giydiği mint rengi kabanın ceplerinden eteklerine kadar katlama detayı vardı.

Kraliçe 3 sıralı inci kolyesini bu etkinlikte de takmayı tercih etti. Zamansız kolyeyi inci küpeleriyle tamamladı.

ANNE HATIRASI BROŞ

Kraliçe'nin her etkinliğe özel bir broşu var. Royal Ascot'ta da elmas broşunu takmayı tercih etti. Kraliçe'nin gösterişsiz bir broş taktığı çok nadir görülen bir durum.

Kraliçe'nin taktığı palmiye yaprağı şeklindeki elmas broş, Kraliçe'nin annesine ait. Kraliçe'nin annesi bu broşu ilk kez 1938'de taktı ve düzenli olarak da kullanmaya devam ettiği görüldü. 2002 yılında vefat edince broş Kraliçe Elizabeth'e miras kaldı.

Cartier tasarımı olan broşu Kraliçe Elizabeth birçok etkinlikte kullandı.







