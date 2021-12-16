Kraliçe Elizabeth noel öncesi yemeğini iptal etti!

2021 yılını sağlık sorunlarıyla geçiren Kraliçe II. Elizabeth, ailesiyle yiyeceği Noel öncesi yemeğini iptal etti.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi, Ekim ayında rahatsızlığı nedeniyle bir süre Londra'nın merkezindeki özel King Edward VII Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Aralarında Kuzey İrlanda seyahatinin de bulunduğu programlarına katılamayan Kraliçe Elizabeth'e, doktorları bir süre dinlenmesini tavsiye etmişti.

Kraliçe Elizabeth, Kasım ayının ortasında medya önüne çıkmış ve İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter'ı kabul etmişti.

Kraliçe, sonbaharda bir derginin 'Yılın Yaşlısı' ödülünü insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetmişti.