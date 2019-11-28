Kraliçe Elizabeth resmen pes etti

İngiltere Kraliyeti’ni 67 yıldır Kraliçe Elizabeth (93) yönetiyor. Şimdiye kadar bir kez bile tahtı bırakma sinyali vermemişti. Tahtı, tam 50 yıldır bekleyen oğlu Veliaht Prens Charles’a (71) ancak ölünce bırakacağı düşünülüyordu. Ancak Kraliçe’nin küçük oğlu Prens Andrew’un (59) karıştığı pedofili skandalı tüm planı bozdu.

Kral gibi yönetti

Şimdiye kadar Andrew’un karıştığı tüm skandalları örtbas ettiği bilinen Kraliçe, bu kez köşeye sıkıştı. Onun yerine Andrew’un ağabeyi Charles, krizi tıpkı bir kral gibi yönetti.

Kardeşini saraydan kovdu, maaşını da kesti. Saray kaynakları, kraliyetin itibarına sahip çıkan Charles’ın 18 ay sonra tahta oturacağını açıkladı. İddiaya göre; Kraliçe, 95 yaşında emekliye ayrılıp yerini oğluna devredecek.