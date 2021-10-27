Kısa süre önce hastaneye kaldırılması ve alışkanlıklarını değiştirilmesi tavsiye edilmesi ile gündeme gelen Kraliçe II. Elizabeth'in rutinlerinde bir takım değişikliğe gidileceği iddia edildi.

Kraliçe'nin, Resmi törenlere artık başka bir Kraliyet üyesiyle birlikte katılacağı ve Kraliyet'in çalışma rutininde bir dizi değişiklik yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

KUZEY İRLANDA'YA GEZİSİ İPTAL OLMUŞTU

Page Six'in haberine göre 95 yaşındaki Kraliçe yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaptıracağı "ön testler" için geçen hafta Kuzey İrlanda'ya düzenleyeceği geziyi iptal etmişti.

Öte yandan The Telegraph'a konuşan kaynaklar Kraliçe her ne kadar Windsor Kalesi'ndeki "hafif işlerini" yürütmeye devam etse de Kraliyet ailesinin yeni bir çalışma modeli üzerine kafa yormaya başladığını söyledi.

TÖRENLERDE YALNIZ BIRAKMAYACAKLAR

Kraliçe'nin endişe veren sağlık sıkıntıları nedeniyle görünüşe göre Kraliyet ailesi onun herhangi bir resmi törene yalnız başına katılmasını istemiyor.

Törenlerde kendisinin dışında en az bir başka Kraliyet üyesinin de yer alması Kraliçe'nin olası acil durumlarda katılımını iptal etmesine olanak tanıyacak.

Kraliçe Elizabeth doktorlarının tavsiyesi üzerine pazar düzenlenen kilise ayinine de katılmadı ve gelecek etkinliklerde yer alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kraliçe'nin durumuna dair konuşan bir başka kaynaksa şunları söyledi:

"Majesteleri'ne aile üyelerinin eşlik etmesi alışılmadık bir durum değil."

Bu süreçte birçok Kraliyet üyesinin üstüne düşen sorumluluğu yeerine getireceği ve daha yoğun görev alacağı belirtildi. Özellikle Prens William ve Kate Middleton'ın Kraliçe'ye eşlik etmekten memnuniyet duyacağı ifade edildi.