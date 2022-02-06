İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (95) bugün, tahta geçişinin 70’inci yıldönümünü kutluyor. Babasının ölüm yıldönümüne geldiği için Kraliçe her yıl bugünü sessiz geçiriyor. Windsor Kalesi’nde tebrik mektuplarını okurken çekilen fotoğrafını paylaşan Kraliçe, babasının 18’inci yaş gününde hediye ettiği broşları taktı. ‘Platin Jübile’ denilen 70’inci yıl kutlamaları yazın düzenlenecek.

Kraliçe, İngiliz monarşi tarihinde tahtta 70 yılı deviren ilk hükümdar oldu. 14 başbakan gören Kraliçe, halen Birleşik Krallık’a bağlı 15 ülkenin himayesine sahip.





İlgili Haberler İngiltere’de monarşinin sona ermesi için kampanya başlatılacak



