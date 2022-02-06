Dünya Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70'inci yılı

Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70'inci yılı

Dünya

Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70'inci yılı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tahta geçişinin 70'inci yılını kutluyor. 14 başbakan gören Kraliçe, halen Birleşik Krallık’a bağlı 15 ülkenin himayesine sahip.

06 Şubat 2022, Pazar 09:45 Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (95) bugün, tahta geçişinin 70’inci yıldönümünü kutluyor. Babasının ölüm yıldönümüne geldiği için Kraliçe her yıl bugünü sessiz geçiriyor. Windsor Kalesi’nde tebrik mektuplarını okurken çekilen fotoğrafını paylaşan Kraliçe, babasının 18’inci yaş gününde hediye ettiği broşları taktı. ‘Platin Jübile’ denilen 70’inci yıl kutlamaları yazın düzenlenecek.

Kraliçe, İngiliz monarşi tarihinde tahtta 70 yılı deviren ilk hükümdar oldu. 14 başbakan gören Kraliçe, halen Birleşik Krallık’a bağlı 15 ülkenin himayesine sahip.


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