Kraliçe Elizabeth’in taktığı broşun sırrı ne?

Kraliçe Elizabeth, koronavirüs pandemisi hakkında katıldığı bir video konferansta taktığı broş ile dikkatleri üzerine çekti. Kraliçe'nin taktığı 6 yapraklı elmas broş, 1947 yılında Prens Philip ile nişanlandıklarını açıkladıkları sırada taktığı broştu. Kaynaklar, 94 yaşındaki Kraliçe, akasma çiçeği şeklindeki broşuyla 'Prens Philip'i kalbinde taşıdığını' ileri sürdü. 99 yaşındaki Prens Philip, 11 gün önce enfeksiyon kaptığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

PRENS PHİLİP'İN HEDİYESİYDİ

Broş, Prens Philip tarafından Kraliçe'ye 21'nci doğum gününde hediye edilmiş ve birkaç hafta sonra çift nişanlandıklarını duyurdukları sırada da Kraliçe tarafından kullanılmıştı.









Kraliçe, Prens'in hediyesi olan broşu yıllar boyunca sık sık taktı. En son 2013 yılındaki Epsom yarışlarında ve 2019'daki gezi sırasında takmıştı.

TAKILARINI SEÇERKEN DİKKATLİ DAVRANIYOR

Kraliçe, kullanacağı takıları seçerken oldukça dikkatli davranıyor ve takılarının mesaj vermesini istiyor.

Edinburgh Dükü Prens Philip, Londra'daki King Edward VII Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Prens'in tedaviye olumlu cevap verdiği açıklanmıştı.







