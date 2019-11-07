Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth için tasarlanan yeni kıyafetlerde gerçek kürk kullanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Kraliçe, gardırobundaki mevcut kıyafetleri yeniden giymeye devam edecek" denildi.

28 Kasım 1958'de, St. Cecilia Günü konserine katılmak için Londra'daki Royal Festival Hall'a gelen Kraliçe 2. Elizabeth, gece kıyafetinin üstüne gerçek kakım kürkü giymişti.

Bu karar, Kraliyet koleksiyonunda kürk parçaları kullanan tasarımcıları topa tutan hayvan hakları savunucularını da memnun etti.

8 Kasım 2009'da, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, konuşma yapmak için katıldığı İngiliz Parlamentosu'nun açılışında yine kürk giymişti.

Humane Society International direktörü Claire Bass bu kararın, kürkün artık modaya uygun olmadığı konusunda olumlu bir mesaj göndereceğini söyledi.

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