Kraliçe onu varis seçti: Camilla ülkeyi ikiye böldü

Milliyet'ten Nevsal Elevli'nin haberine göre, sosyal medyada pek çok İngiliz, Prens Charles’ın ilk eşi Prenses Diana’yla evli olduğu sırada Camilla ile ilişki yaşadığı iddialarına dikkati çekerek, “Karar, kraliyet ailesinin evlilik dışı ilişkileri normalleştirdiğini gösteriyor. Onlar unutmuş olabilir, biz unutmadık” ifadelerini yazdı. Ayrıca, halkın büyük kısmının, Diana’ya yaptığı haksızlık ve ilerleyen yaşı nedeniyle 73 yaşındaki Charles’ın değil, oğlu Prens William’ın kral olmasını istediği, vatandaşların Camilla’yı değil William’ın eşi Düşes Kate’i geleceğin kraliçesi olarak gördüğü ifade edildi.





Bir grup ise, Düşes Camilla’nın 2005’te evlenmelerinin ardından kendisini İngiliz halkına sevdirmek için çok fazla çalıştığı ve bu unvanı hak ettiği görüşünde. Eski bir BBC kraliyet muhabiri olan Peter Hunt, Kraliçe’nin 70 yıldır hizmet ettiği bir kurumun geleceğini hazırladığını ve oğlunun tahta geçişinin “sorunsuz olmasını” dilediğini söyledi. Hunt, “Camilla için, bir evlilikte üçüncü kişi olmaktan saray leydisi olma yolculuğu tamamlandı” dedi.

Öte yandan Prens Charles, Kraliçe’nin açıklaması sonrası yayınladığı duyuruda, “Annemin dileğinin, temsil ettiği onurun derinden bilincindeyiz. Majestelerine ve topluluklarımızın halklarına birlikte hizmet ederken, sevgili eşim, sürekli benim destekçim oldu” ifadesini kullandı.

Camilla’nın gelecekteki unvanı, Charles ile 1981–1996 yılları arasında evli olduğu süreçte “halkın sevgilisi” haline gelen Prenses Diana’nın evliliğini bitiren kadın olarak görülmesi ve prensin ikinci eşi olması nedeniyle yıllardır belirsizdi. Daha önce Camilla'nın “konsort prenses” unvanı alması bekleniyordu.







